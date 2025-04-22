Обалденные мини-пиццы с ветчиной и грибами! Быстрый рецепт за 15 минут!

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Готовим обалденные мини-пиццы с ветчиной и грибами — завтрак чемпионов! Представьте: хрустящая основа, ароматная ветчина, грибы с золотистой корочкой и тягучий сыр — все это в миниатюрном формате, который идеально подходит для утренней трапезы. Эти мини-пиццы готовятся за 15 минут, но оставляют впечатление на весь день!

Для основы используйте готовые булочки для мини-бургеров или разрежьте пополам багет. Смажьте их томатным соусом или кетчупом, смешанным с орегано. Выложите тонко нарезанную ветчину, обжаренные с луком шампиньоны, посыпьте тертой моцареллой и добавьте пару кружочков помидора для свежести. Отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 5–7 минут — пока сыр не расплавится и не начнет пузыриться.

Готовые мини-пиццы украсьте руколой и сбрызните оливковым маслом. Они хороши горячими, когда сыр тянется, а ветчина дарит свой насыщенный вкус. Это идеальный завтрак для тех, кто любит сытно начинать день, но не хочет тратить время на готовку. А еще их можно взять с собой — удобно и очень аппетитно!

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