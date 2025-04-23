Обалденные котлеты на ужин за 20 минут! Весь секрет — в пикантной подливе!

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Куриные котлеты в луковой подливе

Готовим куриные котлеты в луковой подливе — домашняя классика с изюминкой! Это блюдо наполнит кухню уютными запахами и соберет семью за столом в мгновение ока. Секрет — в карамелизированном луке, который превращает обычную подливу в кулинарный шедевр.

Для начала приготовьте котлеты из куриного фарша (500 г) с добавлением яйца, размоченного в молоке хлеба и специй. Обжарьте их до золотистой корочки и отложите. Теперь самое интересное — луковая подлива. Нарежьте 300 г репчатого лука полукольцами (можно взять красный лук для сладковатого оттенка или шалот для изысканного вкуса). Растопите в сковороде 50 г сливочного масла и обжаривайте лук на среднем огне 7–10 минут, пока он не станет мягким и слегка карамелизированным. Добавьте 1 ст. л. муки, быстро размешайте, чтобы не было комочков, и посыпьте 1 ч. л. паприки для цвета и легкой копчености.

Влейте стакан горячей воды или бульона, доведите до кипения, затем добавьте 100 г сметаны, соль и перец по вкусу. Убавьте огонь и помешивайте 2–3 минуты — подлива загустеет и приобретет нежную кремовую консистенцию. Верните котлеты в сковороду, потомите их в соусе под крышкой 5 минут, чтобы они пропитались ароматами.

Подавайте с рассыпчатой гречкой или картофельным пюре, щедро поливая луковой подливой. Этот простой, но такой душевный рецепт доказывает: иногда самые обычные ингредиенты создают потрясающий вкус.

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