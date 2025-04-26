Обалденные ежики с рисом в грибном соусе! Вкуснятина на ужин за 20 минут!

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Готовим ежики с рисом в грибном соусе! Эти нежные мясные ежики с рисом, запеченные в ароматном грибном соусе, — настоящее комфортное блюдо, которое наполнит дом уютными запахами и соберет семью за одним столом.

Для приготовления ежиков смешайте фарш (лучше свино-говяжий) с сырым рисом, мелко нарезанным луком, яйцом и специями. Сформируйте небольшие круглые котлетки — при термической обработке рис внутри разбухнет, создавая эффект «иголочек», как у настоящего ежика. Обжарьте ежики на сковороде до румяной корочки.

Приготовьте грибной соус: обжарьте шампиньоны с луком, добавьте сметану и немного бульона или воды, потушите 5–7 минут. Переложите ежики в форму для запекания, залейте грибным соусом и отправьте в духовку на 25–30 минут при 180°C. В процессе запекания соус загустеет, а ежики пропитаются грибным ароматом.

Подавайте блюдо горячим, посыпав свежей зеленью. Рис внутри ежиков получается нежным и сочным, а грибной соус придает блюду особую глубину вкуса. Это сытное блюдо отлично сочетается с картофельным пюре или свежими овощами.

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