Обалденные бразильские конфеты бала баяна! Кокос и сгущенка в одном рецепте

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Готовим обалденные бразильские кокосовые конфеты бала баяна! Эти нежные конфеты сочетают сладость сгущёнки и аромат кокоса. Эти конфеты станут идеальным десертом к чаю или кофе!

Для приготовления вам понадобится: 200 г кокосовой стружки, 1 банка сгущённого молока (380 г), 1 ст. л. сливочного масла и щепотка соли.

В антипригарной кастрюле смешайте сгущёнку, кокосовую стружку и масло. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, варите 10–15 минут, пока масса не начнёт отставать от дна. Добавьте соль для баланса вкуса. Готовую смесь выложите на смазанную маслом поверхность, слегка остудите и сформируйте шарики или квадратики. Обваляйте в кокосовой стружке и дайте полностью остыть. Храните в холодильнике.

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