Обалденная яичница по-грузински чирбули! Вкуснятина на завтрак за 5 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим чирбули — грузинскую яичницу с огненным характером! Этот насыщенный завтрак из солнечной Грузии разбудит вас лучше любого кофе! Готовится быстро, а выглядит интересно и вкусно!

На две порции возьмите: 4 яйца, 1 помидор, 1 луковицу, 1 зеленый перец, пучок кинзы, 2 зубчика чеснока, 50 мл аджики и щепотку хмели-сунели.

Лук нарежьте полукольцами, перец — соломкой, помидор — кубиками. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте лук до прозрачности, добавьте перец и через 2 минуты — помидоры. Когда овощи станут мягкими, влейте аджику, растертую с чесноком, посыпьте специями.

Сделайте в овощной массе углубления, вбейте яйца. Жарьте под крышкой на среднем огне 5−7 минут до готовности желтков. Перед подачей обильно посыпьте рубленой кинзой.

Чирбули — это не просто яичница, а настоящий символ грузинского гостеприимства! Подавайте с теплым лавашом или кукурузной кашей. Остроту можно регулировать количеством аджики — настоящие ценители добавляют еще и зеленый ткемали для фирменной кислинки.

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