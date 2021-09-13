Обь признали одной из самых грязных рек в России

Река Обь стала одной из самых грязных в России. Кроме того, в перечень самых грязных рек страны вошли Волга и Енисей. Об этом пишет издание «Сиб.фм» со ссылкой на доклад Министерства природы РФ «О состоянии и об охране окружающей среды».

Отмечается , что в 2020 году состояние реки Обь оценивалось в районе 30% загрязнения. Остальная часть отмечалась как «грязная». При этом известно о 792 случаях серьёзного загрязнения воды. Больше всего реку загрязняли нефтепродуктами, соединениями железа, фенолами, нитритным азотом и органическими веществами.

Кроме того, такое состояние у реки отмечается в последние годы и с каждым докладом и наблюдением становится всё хуже.

Также в своеобразный топ самых грязных рек вошла Волга с наибольшим количеством случаев загрязнения — 925. На втором месте Обь с 792 случаями, замыкает тройку Енисей. В этой реке выявлен 141 случай загрязнения воды.

Ранее река Бердь в Новосибирской области окрасилась в ядовито-зелёный цвет. Об этом сообщил местный общественник Алексей Носов. По его словам, произошедшее является экологической катастрофой.