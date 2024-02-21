Об опасности в школе ученикам и педагогам будут сообщать через СМС Росгвардия и Минпросвещения готовят систему СМС-оповещения об опасности в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росгвардия и Минпросвещения прорабатывают информационную систему, которая позволит через СМС уведомлять об опасности в учебном заведении всех, кто находится в нем, и оповещать о ЧП вневедомственную охрану, передает ТАСС. Об этом сообщил в ходе парламентских слушаний замначальника главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик.

На сегодняшний день совместно с Минпросвещения и обществом «Новые технологии охранных организаций «Пересвет» прорабатываем возможность внедрения на объектах образования информационной системы личной безопасности, которая способна как передавать <...> сигнал в подразделения вневедомственной охраны, так и рассылать его посредством СМС любому гражданину, который находится в непосредственной близости или в этой школе, — сказал Парфенчик.

Ранее в подмосковном Егорьевске по подозрению в организации нападения на школу был задержан девятиклассник. Предположительно, он планировал купить огнестрельное оружие и расправиться со своими одноклассниками. Детали готовящейся атаки он обсуждал со своими кураторами. В его смартфоне нашли переписку с неизвестным, который давал ему советы, как купить огнестрел и где его хранить. Возбуждено два уголовных дела.