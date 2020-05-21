Комитет Госдумы поддержал проект закона об изоляции главарей ОПГ в тюрьмах

https://static.news.ru/photo/faba1b8c-9b5c-11ea-8ee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал проект об изолированном содержании в тюрьмах главарей организованных преступных группировок (ОПГ). Депутатская группа рекомендовала принять документ в первом чтении.

Сейчас такая мера применяется только при опасном рецидиве преступлений и для осуждённых пожизненно, передаёт РИА Новости.

Как сказано в пояснительной записке к проекту закона, изолированное содержание лидеров ОПГ «не является наказанием и осуществляется в порядке и на условиях отбывания назначенного судом вида наказания».

Ранее, как писал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко создал YouTube-канал совместно с бывшим сокамерником, с которым познакомился в Бутырской тюрьме.