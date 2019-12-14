Соседи женщины, пытавшейся выбросить ребёнка из окна, рассказали подробности её личной жизни.
По словам жильцов дома, она была необщительной и вела себя странно. Женщина переехала в дом вместе с мужем, однако спустя некоторое время он ушёл из семьи. Она осталась сама с двухлетней дочерью и 12-летним сыном. Мальчик рассказал полицейским, что между родителями постоянно происходили ссоры,
Ранее NEWS.ru сообщал, что участковому Наилю Исламову удалось спасти ребёнка из рук женщины. Он прибыл на место вместе с отрядом МЧС. Полицейскому удалось проникнуть в квартиру и спасти двухлетнюю девочку.
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