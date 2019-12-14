https://static.news.ru/photo/a83bedde-1e7c-11ea-95c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Питер Решает/vk.com

Соседи женщины, пытавшейся выбросить ребёнка из окна, рассказали подробности её личной жизни.

По словам жильцов дома, она была необщительной и вела себя странно. Женщина переехала в дом вместе с мужем, однако спустя некоторое время он ушёл из семьи. Она осталась сама с двухлетней дочерью и 12-летним сыном. Мальчик рассказал полицейским, что между родителями постоянно происходили ссоры, пишет Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участковому Наилю Исламову удалось спасти ребёнка из рук женщины. Он прибыл на место вместе с отрядом МЧС. Полицейскому удалось проникнуть в квартиру и спасти двухлетнюю девочку.