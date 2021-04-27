Попова: коронавирус-мутант заражает в шесть раз больше людей

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Состояние здоровья экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова удовлетворительное. COVID-19 у него протекает в лёгкой форме, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве.

В ведомстве отметили, что Абызов находится под наблюдением врачей, его медицинское обеспечение соответствует законодательству. В управлении опровергли сообщения СМИ о том, что Абызов якобы в тяжёлом состоянии принимал участие в...