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Попова: коронавирус-мутант заражает в шесть раз больше людей

10:18, 28 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один заражённый обычным штаммом COVID-19 может передать болезнь в среднем четырём контактировавшим с ним. Однако опасность для общества со стороны инфицированного мутировавшими штаммами увеличивается почти в шесть раз, передаёт РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анну Попову.

Такие данные она озвучила на онлайн-конгрессе «Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика». 

При обычном референт-штамме <...> на одного инфицированного у нас порядка четырёх контактных, <...> по новым штаммам с мутацией таких контактных у нас 23 в среднем на одного инфицированного, — сказала Попова.

Ранее зампредседателя правительства Татьяна Голикова рассказала, что новые штаммы коронавирусной инфекции выявлены в 54 российских регионах. Одной из причин она назвала открытие границ с другими странами. По данным вице-премьера, в 48 регионах выявлена британская разновидность возбудителя, в 11 — южноафриканская, а ещё в 22 — штаммы, которые циркулируют на территории России, но имеют отдельные мутации.

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