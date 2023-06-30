О чем была программа «Мужское/Женское», где девочка подала сигнал SOS Следственный Комитет РФ проводит проверку по факту резонансного сюжета

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В Сети распространились кадры из программы Первого канала «Мужское/Женское», на которых восьмилетняя девочка показала на камеру международный жест жертв домашнего насилия, используемый для того, чтобы позвать на помощь. Следственный комитет начал проверку. Подробности случившегося — в материале NEWS.ru.

О чем была программа программа «Мужское/Женское», где девочка подала сигнал SOS

Программа была посвящена судебным разбирательствам между матерью девочки Кристиной Бажовой и ее бывшим мужем Кареном Туняном. В выпуске шоу «Мужское/Женское» под названием «Сутяжники» рассказали о сложных отношениях в семье Кристины Бажовой, воспитывающей двух маленьких дочек — восьмилетнюю Веронику и четырехлетнюю Милану.

Отец младшей дочери Карен Тунян судится с бывшей сожительницей за право встречаться с ребенком. По его словам, их ссоры начались сразу после рождения Миланы. Затем Кристина забрала детей и уехала к родителям. Карен уверяет, что, несмотря на разногласия, финансово обеспечивает мать своего ребенка. Однако запросы Кристины, по его словам, росли в геометрической прогрессии, после чего начались суды, в ходе которых Карен требовал определить суммы выплат и время для общения с дочерью.

Почему начались драки в семье Карена Туняна и Кристины Бажовой

С каждым годом проблемы в отношениях бывших возлюбленных прибавлялись. Кристина уверяет, что Карен регулярно ее избивал, угрожал убийством — и все это происходило на глазах детей.

«Карен набрасывается на меня, последняя встреча была — он с газовым баллоном набрасывался, — рассказала в эфире Кристина. — В один из дней он закатил скандал, дети начали плакать, я хотела выйти из дома на детскую площадку, он ударил кулаком, в итоге промахнулся и ударил грудной Милане по голове. Ребенок получил черепно-мозговую травму».

Карен считает виновницей проблем в семье Кристину. Он уверяет, что у нее проблемы с психикой и травмы ребенку нанесла она сама.

«Ты животное, ты психическая, неадекватная!» — кричал он в студии «Мужское/Женское».

Как восьмилетняя Вероника показала жест о помощи в программе «Мужское/Женское»

В одном из эпизодов программы о ситуации в семье рассказала дочь Кристины Вероника.

«С мамой и сестрой мне живется очень дружно. Я очень-очень-очень сильно маму люблю, я ей за все благодарна... Я очень сильно ее люблю и сестренку тоже», — улыбаясь, говорит в эфире восьмилетняя девочка.

При этом она показывает на камеру международный жест помощи Signal for Help, закладывая большой палец в ладонь и сгибая четыре других пальца.

Ведущие шоу «Мужское/Женское» Юлия Барановская и Александр Гордон не стали акцентировать внимание на этих кадрах.

«Восьмилетняя Вероника панически боится, что ее выгонят из дома, — пояснила Юлия Барановская. — Четырехлетняя Милана начала лысеть на нервной почве».

Почему Кристину и ее дочерей выселяет из дома родная мать

Из-за конфликта отчим Кристины и ее мать пытаются выселить ее с детьми из дома. Говорят, устали от скандалов и судов. Они утверждают, что Кристина врет, и никто ее не домогался.

«У нее бредовая идея посадить отчима, поэтому я намеренно написала дарственную на дом на его имя, — говорит мать Кристины. — Это плод ее больной фантазии. У Кристины была своя квартира, но она ее продала, а где деньги, спросите у нее».

Первый канал показал запись одной из семейных ссор: дети плакали, взрослые ругались, и в какой-то Кристина с силой оттолкнула от себя старшую дочь Веронику.

Зрители не исключили, что именно поэтому старшая дочь во время съемок показала международный жест помощи.

Бывший сожитель Кристины Карен узнал о том, что ее старшая дочь подала сигнал о помощи, из сообщений СМИ.

«Дети запуганы, я не исключаю, что мать агрессивна и наказывает детей физически», — сказал он.

Зрители программы оставляют отзывы в Сети, просят ведущих прокомментировать инцидент и сообщить о судье Вероники. В Telegram-канале программы сообщили, что СК РФ начал проверку.

Фото: shutterstock

Что означает международный жест о помощи Signal for Help

Международный жест помощи Signal for Help появился в 2020 году. Использовать его предложила канадская организация Canadian Women’s Foundation, чтобы жертва домашнего насилия могла незаметно для агрессора позвать на помощь. Наибольшее распространение он получил благодаря тысячам социальных роликов в соцсети Tik-Tok, где наглядно демонстрировалось, как нужно использовать этот жест.

Вот что он может означать: «насилие в доме», «мне нужна помощь», «насилие в семье». Пару лет назад знак SOS помог спасти 16-летнюю американку, которую похитил 61-летний маньяк. Девочка, сидя в салоне автомобиля, показала жест прохожему, после чего тот вызвал службу спасения 911.

Как подать сигнал о домашнем насилии

Чтобы подать универсальный жест о помощи, нужно выставить руку в сторону, прижать большой палец к ладони, затем несколько раз согнуть четыре других пальца, символически захватывая ими прижатый большой палец. Такой «мигающий сигнал» должен сообщить окружающим, что вы находитесь в опасности, заверяют правозащитники.

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