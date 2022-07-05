NYT: семья ученого Колкера перевезет его тело в Новосибирск за свой счет

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Родственники умершего ученого Дмитрия Колкера должны будут за свой счет транспортировать его тело из Москвы в Сибирь, рассказали изданию New York Times дети новосибирца. Они поделились, что тело их отца до сих пор не выдали родственникам из-за проблем с документами.

По словам сына ученого Максима Колкера, ФСБ не разрешила родственникам скончавшегося попрощаться с отцом, а только «отправила трехстрочное уведомление о смерти».

Дмитрий Колкер в последнее время лечился от рака поджелудочной железы. Как пишет издание, в последнее время он был настолько слабым, что просто не мог есть. В Новосибирском государственном университете, где он работал, рассказали, что ученый долгое время находился на больничном и не посещал учебное заведение.

3 июля стало известно, что заведующий лабораторией квантовых оптических технологий НГУ умер через три дня после ареста по делу о госизмене. В отношении ученого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за государственную измену, то есть совершенные гражданином России шпионаж, выдачу иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну.

Дочь ученого Алина Миронова сообщала, что у исследователя четвертая стадия рака. В больнице он лежал под капельницей. Сын Колкера Максим ранее подчеркнул, что отца задержала ФСБ, когда тот находился на лечении в больнице. Советский районный суд Новосибирска арестовал исследователя до 29 августа по делу о госизмене. После ареста, по словам Максима, ученого перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве.