NYT: Маск распорядился начать увольнение сотрудников Twitter

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск отдал распоряжение с 29 октября приступить к увольнению сотрудников Twitter. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на осведомленные источники. При этом пока неизвестно, что из 7500 работников компании лишаться работы.

Илон Маск планировал начать увольнения работников Twitter уже в субботу, сообщили четыре человека, знакомых с ситуацией, причем у некоторых менеджеров запросили списки сотрудников для сокращения, — говорится в публикации.

По данным издания. увольнения будут происходить до 1 ноября. В этот день сотрудники компании должны получить гранты в виде акций в качестве части их компенсации. В NYT отмечают, что это позволит Маску избежать дополнительных расходов.

В минувшую пятницу, 28 октября, появились данные, что увольнения в компании уже начались. В частности, в соцсетях сообщали об увольнении команды дата-инженеров.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американский предприниматель, владелец SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал сотрудникам Twitter не увольнять 75% персонала компании в случае ее покупки. О планах Маска устроить масштабные увольнения писала газета Washington Post.

Также 28 октября телеканал CNBC сообщил, что Илон Маск принял руководство компанией Twitter. Прежнее руководство покинуло штаб-квартиру.

26 октября Илон Маск обновил описание своего профиля в социальной сети Twitter. Предприниматель указал в разделе биографии, что является «главным по твитам».