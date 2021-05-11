«Нёс раненого братишку»: имам из Казани сообщил о подвиге выжившего сына

https://static.news.ru/photo/eb60b7c4-b2f6-11eb-88fb-96000091f725_660.jpg Фото: AP/TASS

Два сына имама казанской мечети Гаиля Рустама Хайруллина оказались в самом эпицентре во время стрельбы в школе. По словам мужчины, тогда героически себя вели не только взрослые, но и сами ученики. Так, его старший сын спас своего младшего брата, которого стрелок ранил в грудь, передаёт Пятый канал.

Как рассказал имам, его мечеть была недалеко от школы и выстрелы были хорошо слышны. Все, кто был в округе, бросились спасать детей.

Мы по пути узнали, что там теракт. Конечно, это было тяжело. Мы помогали другим детям, педагогам, сотрудникам, чтобы был порядок, всех вовремя могли загружать в кареты скорой помощи, — сказал Хайруллин.

По его словам, было страшно от неизвестности. Как оказалось, убийца ворвался как раз в класс, где учился его старший сын. Мальчик чудом выжил, и как только стрельба стихла, бросился искать своего брата. У младшего сына в момент происшествия проходил урок физкультуры на улице. Ребёнок получил ранение в грудь. Вместе с учителем старший сын вынес брата на руках, передал его врачам скорой помощи и поехал с ним в больницу.

Имам добавил, что в настоящее время жизни и здоровью его младшего сына ничто не угрожает — мальчику экстренно сделали операцию, сейчас он отходит от наркоза.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Как сообщили в МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников. В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.