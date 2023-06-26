Нужны ли России ЧВК после попытки мятежа бойцов «Вагнера» В Госдуме рассказали о подготовке законопроекта, регламентирующего деятельность частных военных компаний

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Депутат-генерал Андрей Картаполов уже озвучил официальный смысловой подход к судьбе «Вагнера»: рядовые бойцы ни в чем не виноваты. Спрос может быть только с руководства. Профессионалы подчеркивают, что частные военные компании — это эффективный инструмент для действий в интересах государства. И такими орудиями не разбрасываются во все более сложном и многополярном мире.

Американские страдания от мелодии «музыкантов»

Если еще вчера на Капитолийском холме в Вашингтоне много говорили о целесообразности объявления российских боевых «музыкантов» международной террористической организацией, то теперь законодатели в растерянности: в новом политическом контексте такой шаг выглядел бы просто как демонстрация поддержки Владимира Путина. Что ныне вдвойне недопустимо.

Между тем еще в январе нынешнего года американский Минфин, который иногда называют самой мощной штатовской спецслужбой, призвал власти страны перевести вагнеровцев в разряд террористов. Но Белый дом, прикинув все за и против, все-таки от такого демарша предпочел воздержаться. Причина такой сдержанности: подобное решение могло бы сильно не понравиться ряду африканских стран, с которыми США стремятся поддерживать доверительные отношения.

Такой вот парадокс. Эффективные действия инструкторов ЧВК по стабилизации обстановки в ряде стран Черного континента, так раздражающие американцев, не позволяют США заклеймить «музыкантов». Тем более вытеснение самой Франции из постколониальной зоны в Африке американцев расстроить не может. И им, возможно, рано или поздно придется договариваться с Россией о разделе экономических интересов в государствах, которые сравнивают с кладовыми полезных ископаемых.

Почему Иран готов был силой поддержать Москву

Все знают, насколько американцы активны в «защите демократии» в тех странах, где обнаружено что-то полезное — нефть, газ, литий, бокситы. Но вот проблема: всё чаще там оказываются и подразделения ЧВК. Все помнят, что «музыканты» брали в Сирии историческую Пальмиру. И до сих пор бойцы «невидимой армии» прикрывают нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор и районы месторождений газа и фосфатов в той же Пальмире, прямо в пустыне.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Утверждают, что бойцы ЧВК сталкиваются в Сирии с подразделениями иранцев, будучи в некотором смысле с ними конкурентами. А потому якобы и в силу этого Тегеран оперативно поддержал центральную российскую власть, столкнувшуюся с попыткой мятежа. А вот у сирийского президента Асада, как полагают некоторые аналитики, позиция оказалась более сложной. Поскольку он-то заинтересован в надежных отношениях со всеми российскими ветвями силы. Так что для него хорошо, что у нас всё так быстро разрешилось.

Мелодии «музыкантов» отчетливо слышны и в раздираемой противоречиями Ливии. Там тоже есть нефть, которую надо не только добыть, но под надежной охраной доставить в порт и погрузить в танкеры под завистливые взгляды различных местных банд.

Отделить боевые зерна от плевел

Такие кампании, как «Вагнер», формально частные, остаются инструментом в руках государства. Они очерчивают нашу позицию в дальних землях, утверждая российское влияние, гарантируя сохранность наших инвестиций и безопасность наших граждан. И предназначены такие формирования исключительно для применения за границей. Только события СВО потребовали присутствия опытных бойцов в Новороссии. И их заслуги на линии боевого столкновения наш президент отметил даже в своем обращении по поводу попытки мятежа.

Быть ЧВК или нет, предстоит решить нашим парламентариям: по словам Картаполова, работа над законом о ЧВК, регламентирующим их статус, правовые гарантии, обязанности, в Думе уже ведется.