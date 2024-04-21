«Нужны кардинальные решения»: политолог про съезд молдавских оппозиционеров Политолог Перенджиев: от молдавских оппозиционеров требуются резкие действия

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Молдавские политики, которые выражают несогласие с линией властей республики, должны пойти на более кардинальные шаги, чтобы к ним действительно прислушались, заявил в разговоре с NEWS.ru политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, не стоит возлагать все усилия на Россию.

Хорошо, что молдавские политики выражают протест против того, что происходит в стране, и что Россия позволяет им открыто высказывать свою позицию. Но для того, чтобы власти Молдавии действительно к ним прислушались, требуются более активные, а возможно, и жесткие меры, чем съезд в Москве, — заявил Перенджиев.

В качестве примера он привел Донбасс, жители которого «кровью заплатили за свою свободу». В то же время в Молдавии нет таких радикальных настроений, кроме недовольств в ходе выборов, когда в итоге к власти привели проамериканского и прорумынского президента, отметил эксперт.

Приднестровью, например, стоило бы обратиться за помощью к Турции и поднять вопрос о защите прав гагаузского народа. Турция могла бы помочь выстроить диалог, так как всегда выступала за то, чтобы не допустить расправы над тюркоязычным народом, — рассказал собеседник.

Перенджиев считает, что приднестровский конфликт стал толчком к осознанию того, что необходимо действовать. Но это не означает, что нужно призывать людей к гражданской войне, подчеркнул он. Кроме того, Гагаузия и сама не выступает за такое развитие событий, добавил эксперт.

Но принимать более резкие и кардинальные решения молдавским чиновникам, а в отдельности и Гагаузии, стоит, если они хотят перемен. Противодействовать дипломатическими методами сейчас необходимо, — заключил он.

21 апреля в Москве открылся съезд политиков и общественников из Молдавии, выступающих за вхождение страны в состав Евразийского экономического союза. Они также выражают несогласие с планами республики присоединиться к Европейскому союзу. В частности, в мероприятии приняла участие глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.