«Нужно политикам»: Союз пенсионеров объяснил изменения подсчетов Росстата Союз пенсионеров: новая методика учета Росстата для граждан ничего не изменит

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Намерение Росстата изменить подход к учету пенсионеров ничего принципиально для них самих не изменит, заявил в беседе NEWS.ru председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его мнению, это нужно политикам, принимающим решения в органах исполнительной власти, которые имеют отношение к пенсионной системе.

Мне кажется, это важно не для пенсионеров, а для тех, кто занимается статистикой и принятием решений на основе знаний больших цифр. <...> Это имеет отношение к действиям Счетной палаты, а для пенсионеров особой разницы нет, в какой категории и где его просчитывают. Для пенсионера важна его пенсионная история, у каждого она персональная, и никакая статистика ее изменить не может, — сказал Рязанский.

Ранее стало известно, что Росстат намерен с 1 декабря усовершенствовать методику учета пенсионеров и уровня их доходов. По словам доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, изменение поможет специалистам ведомства оценить нагрузку по пенсионным выплатам как в масштабах страны, так и в региональном разрезе. Благодаря полученным данным правительство страны сможет рассчитать индексацию пенсионных выплат в пределах региона или федерального округа.

До этого в Госдуме рассказали, что в России начнет действовать новый порядок индексации пенсий, они будут увеличиваться дважды в год. Так, с 1 февраля пенсии будут повышаться на уровень реальной инфляции, а с 1 апреля — на уровень роста реальных доходов.