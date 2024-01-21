Нужно ли хоронить Ленина? Почему коммунисты опять разругались с ЛДПР

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

«Коммунисты России» будут требовать лишения депутатского мандата лидера ЛДПР Леонида Слуцкого из-за его слов о Владимире Ленине. Почему коммунисты опять поссорились с либерал-демократами, кто поддержал предложение предать земле тело Ленина-Ульянова и кто требует оставить его в Мавзолее на Красной площади?

Почему «Коммунисты России» ополчились на ЛДПР

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович раскритиковал Слуцкого, который призвал похоронить Ленина в Санкт-Петербурге. Он назвал лидера ЛДПР «безответственным политиком» и заявил, что партия обратится в Госдуму с требованием лишить Слуцкого депутатского мандата.

«Партия направит в Государственную думу РФ на имя господина [Вячеслава] Володина требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его разжигающим рознь в обществе предложением перезахоронить Ленина. Такие заявления противоречат курсу на консолидацию общества в период СВО, это безответственный политик, и он должен навсегда потерять статус депутата российского парламента. Вопрос, где покоиться Ленину, давно решен, в том числе и родными Владимира Ильича», — приводит РИА Новости заявление Малинковича.

Дискуссия о перезахоронении тела революционера возникла в Госдуме в связи с исполняющейся сегодня 100-летней годовщиной со дня его смерти. Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале сослался на заявление нейросети «Жириновский».

«Ленин умер сто лет назад? Как летит время! А этот его Мавзолей? Ну когда-то он был важным символом, а теперь это просто развлечение для туристов, как египетские пирамиды и мумии! Глоток прохлады и покоя среди летнего зноя и суеты, с бесплатным входом! Пусть сами коммунисты решают, устраивает ли их такое отношение к их мертвому вождю. Или лучше прекратить навсегда этот странный аттракцион», — заявил искусственный интеллект.

Слуцкий поддержал его, заявив, что «у нас в стране достаточно мест для туристов».

«При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера», — объявил депутат.

И Сергей Малинкович, и Леонид Слуцкий заявили о намерении баллотироваться на пост президента России в 2024 году.

Кто поддержал предложение похоронить Ленина

С предложением Слуцкого согласились в Совете Федерации. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru поддержал идею захоронить Ленина «по православным традициям».

«Любой адекватный православный человек понимает, что нахождение мумии в музее — это не нормально. Все умершие должны лежать по христианским традициям в земле», — объявил Цеков.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 57% россиян заявили, что поддерживают перезахоронение Ленина из Мавзолея. При этом половина из них уверены, что это нужно сделать «как можно скорее».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто требует оставить Ленина в Мавзолее

В то же время, согласно опросу ВЦИОМа, 33% россиян выступают против того, чтобы вынести тело Владимира Ленина из Мавзолея.

Против перезахоронения тела Ленина выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В 2012 году на пресс-конференции в «Интерфаксе» он привел неожиданный аргумент: якобы пребывание тела вождя в Мавзолее «соответствует православным канонам и традициям».

«Успокойтесь и не дергайтесь. Вы (сторонники перезахоронения. — NEWS.ru) собираетесь организовать очередную Чечню на Красной площади», — объявил Зюганов.

А в 2019 году против выноса тела из Мавзолея выступил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос «не так важен», однако не следует провоцировать людей, для которых фигура Ленина связана с прошлым России и ее достижениями.

В 2022 году, на 98 лет со дня смерти Ленина, участник церемонии перезахоронения тела Иосифа Сталина в 1961 году Владлен Гурковский назвал Lenta.ru условие, при котором станет возможен вынос тела из Мавзолея: должно пройти еще порядка 50 лет.

«Не станет меня, не станет людей, которые ходили в Мавзолей, видели Ленина, уважали его, — вот тогда они это сделают. Должно пройти еще лет 50 или около того. Лично мое мнение — нечего сейчас будоражить это дело. Живы коммунисты, которые искренне верят в Ленина», — заявил бывший офицер Кремлевского полка.

По данным ВЦИОМа, с ним согласны более половины (55%) россиян.

Что происходило с телом Ленина после смерти

Владимир Ленин скончался на своей даче в Горках 21 января 1924 года. Официальной версией стало переутомление. Гроб с телом вождя был доставлен в Москву, где в течение пяти дней в Колонном зале Дома Союзов проходило официальное прощание. За это время на Красной площади был построен деревянный Мавзолей по проекту архитектора Алексея Щусева.

Идея сохранить тело Ленина возникла еще при его жизни, в 1923 году. Согласно различным версиям, ее выдвинул Сталин или Михаил Калинин. В дальнейшем был создан второй, более крупный деревянный Мавзолей, для которого была создана хрустальная усыпальница. К 1930 году, уже при власти Сталина, был достроен гранитный Мавзолей на Красной площади.

В дальнейшем Мавзолей неоднократно становился целью злоумышленников, в том числе двух терактов с жертвами, произошедших в 1967 и 1973 годах.

Читайте также:

100 лет исполнилось со дня смерти Ленина: фото вождя мирового пролетариата

Тайна смерти Ленина раскрыта. Вождя не спасли от сифилиса: как это было

Выборы-2024: сколько россиян поддержали Путина, кто станет его соперниками