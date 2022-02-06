«Нужно извиниться»: Милонов обвинил педагога петербургской гимназии во лжи

Бывший учитель петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина намеренно обвинила директора Светлану Лебедеву в принуждении к увольнению из-за чтения стихов репрессированных поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского, считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, передаёт «Говорит Москва». По мнению Милонова, педагогу следует извиниться за провокацию.

Я думаю, ей нужно извиниться за ту ложь, за оскорбления, которые она нанесла всем петербургским и ленинградским учителям, — сказал Милонов.

Депутат выразил уверенность, что учитель специально устроила провокацию, чтобы привлечь внимание западных СМИ.

Судя по тому, что она хочет куда-то уехать за границу, так дёшево оболгать школу, педагогов... Она же возвела напраслину на всех педагогов Петербурга. Все её заявления односторонние и ничем не подтверждены. Ей очень стыдно, что она учителем работала, а педагогом с большой буквы не стала. После этого она тут же побежала кляузничать и вещать на зарубежных ресурсах, — подчеркнул парламентарий.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации Центрального района Санкт-Петербурга, Сапрыкиной сделали замечание после того, как она без предупреждения заменила урок, посвящённый Дню героев 29 декабря и приуроченный к битве под Москвой, на чтение стихов.

Был утверждён план, что по этой теме будет встреча с учениками. Но госпожа Сапрыкина не уведомила, не согласовала изменения, провела другой урок. И здесь вопрос не в Введенском и Хармсе, а в том, что она проводит другой урок вне плана, — сказал собеседник агентства.

Он заверил, что учительницу не вынуждали уйти, она уволилась по собственному желанию, «на каких-то эмоциях». При этом сама Сапрыкина утверждает, что согласовала тему с завучем гимназии, которая «была в восторге».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил разобраться в ситуации с увольнением учительницы. Он заявил, что в Сети огромное количество неточной и лживой информации.

Как заявила педагог Серафима Сапрыкина, она была вынуждена уволиться после того, как прочитала ученикам стихотворения репрессированных поэтов — Введенского и Хармса. Директор образовательного учреждения Светлана Лебедева после тематического урока якобы собрала экстренное совещание и выдвинула учителю ультиматум —​ либо уволиться, либо она уйдёт по статье об утрате доверия.

По словам Сапрыкиной, директор гимназии заявила, что Введенский и Хармс — «враги народа» и «пособники фашистов», заслуженно схваченные в своё время НКВД. Учительница попыталась напомнить Лебедевой, что литераторы уже были оправданы посмертно, однако это не спасло ситуацию.