«Нужно и через это пройти»: певец Акмаль о теракте в «Крокус Сити Холле» Певец Акмаль призвал в тяжелое время искать поддержку в семье

Фото: NEWS.ru

Акмаль

В тяжелое время нужно искать поддержку в семье, заявил певец Акмаль на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» в студии «Русского Радио». Рассказывая корреспонденту NEWS.ru о своей реакции на теракт в «Крокус Сити Холле», он заявил, что через это нужно пройти.

Я сначала не поверил. Было очень больно. Я не поверил, что это происходит в нашей стране и в наше время. Но все что нас не убивает делает сильнее, видно и через это нужно пройти. Я считаю, что в это время нужно быть с близкими и родными, с тем, кто тебя искренне любит, — заявил он.

Ранее певец ЮрКисс заявил, что решение о возвращении смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле» должны принимать профессионалы с соответствующими полномочиями. Он добавил, что ему самому хочется сказать «да» этой инициативе.

До этого стало известно, что рок-группа «Пикник», которая должна была выступить в «Крокусе» в день террористической атаки, почтила память жертв трагедии, опубликовав песню «За невинно убиенных». Композиция, изначально включенная в альбом 1994 года «Немного огня», появилась на ресурсах музыкального коллектива 26 марта в виде клипа с изображением горящей свечи.