«Нужна, что называется, свежая кровь»: кто лоббирует вылов китов в России

Госдума отложила рассмотрение законопроекта, запрещающего вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, который поддержали вице-премьер Виктория Абрамченко, Минприроды и Росприроднадзор, из-за негативной позиции Минкультуры и Минсельхоза. Об этом NEWS.ru сообщила депутат нижней палаты Светлана Бессараб, являющаяся одним из авторов поправок. По мнению Минсельхоза, другие страны практикуют отлов млекопитающих для океанариумов и дельфинариев и отказ РФ от подобной практики приведёт к тому, что на мировом рынке будут господствовать «другие игроки». В культурном ведомстве объясняют свою позицию тем, что в предлагаемых нововведениях не отражено, как надо поступить с теми животными, которые уже живут в искусственных условиях и используются для шоу, поэтому принимать соответствующий закон не следует. Экологи считают позицию критиков документа несостоятельной с научной и гуманистической точек зрения.

Дошли до Путина

Законопроект, предусматривающий внесение поправок в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», был внесён депутатами Госдумы Светланой Бессараб, Николаем Валуевым, Владимиром Бурматовым и Владимиром Плотниковым в декабре 2021 года. Его авторы предлагают запретить «добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских целях», напомнив, что 9 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин поддержал соответствующую инициативу, которую на заседании СПЧ озвучил исполнительный директор российского отделения Greenpeace Сергей Цыпленков. Он напомнил про печально известную «китовую тюрьму» в бухте Средняя Приморского края, где «в ужасных условиях содержалось 11 косаток и 90 белух». Вылов этих морских животных был «был осуществлён в так называемых учебных и культурно-просветительских целях», напоминал эколог. Глава государства согласился с доводами и предложил запретить вылов в развлекательных целях.

Erhard Nerger/Global Look Press

Однако авторы законопроекта предложили более серьёзные меры, о чём говорится в пояснительной записке:

Добыча морских млекопитающих в культурно-просветительских целях фактически означает их использование в зрелищно-развлекательных мероприятиях в целях извлечения дохода.

Также авторы поправок полагают, что запрет на вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях «приведёт к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков животными, отловленными в природной среде, но не запрещает пополнение рожденными в неволе особями».

Однако на днях, как сообщила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб, было принято решение «перенести рассмотрение законопроекта». По её словам, это связано с противоречивыми оценками документа в различных ведомствах.

К сожалению, нас не понимает Минкультуры. По их мнению, чтобы экспонаты [в океанариумах, дельфинариях и иных неестественных условиях обитания] продолжали размножаться в неволе, нужна, что называется, свежая кровь. Это основная проблема, с которой мы столкнулись. К тому же Минсельхоз утверждает, что сегодня это всё решено, есть все необходимые постановления для того, чтобы вылов китообразных млекопитающих не производился. Вместе с тем мы знаем, что, например, постановление о запрете вывоза морских млекопитающих за границу (оно было принято кабмином в августе 2021 года сроком на шесть месяцев. — NEWS.ru) прекратило своё действие и сегодня на уровне ЕврАзЭС только рассматривается решение о таком запрете. Сколько времени это займёт — неизвестно. Светлана Бессараб депутат Госдумы депутат Госдумы

Erhard Nerger/Global Look Press

В распоряжении NEWS.ru имеется отзыв Минкульта на законопроект, из которого следует, что авторы поправок «не определяют дальнейшую судьбу морских млекопитающих, которые уже используются в культурно-зрелищных целях соответствующими организациями в соответствии с требованиями федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ „Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ“, а также возможность использования морских млекопитающих, которые рождены в неволе от особей, добытых (выловленных) в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Эти доводы раскритиковали в Greenpeace, подчеркнув, что законопроект «не призван регулировать вопрос условий содержания выловленных животных, которые уже находятся в дельфинариях и океанариумах». К тому же ранее депутат Светлана Бессараб уже отмечала , что для регулирования этих условий будут разрабатываться другие документы. Также она подчёркивала, что инициатива направлена на недопущение создания в дальнейшем новых «китовых тюрем».

Между тем в ведомстве Ольги Любимовой, критикуя законопроект о запрете на вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, отметили, что «длительное нахождение животных под опекой человека делает невозможным их возвращение в естественную среду обитания». В ответ в Greenpeace опровергли этот довод, напомнив, что за рубежом выпускать дельфинов на волю начали ещё в 1970-е годы.

Сейчас некоторых дельфинов уже выпустили на свободу в США, на Багамских островах, Гаити, в Гватемале, Бразилии, Колумбии и Турции. <...> Один из недавних успешных примеров реадаптации дельфинов в Южной Корее: с 2013 года там выпустили шесть дельфинов, некоторые из них работали в местных дельфинариях почти по 20 лет, — пояснили экологи.

Мировой опыт

В Минсельхозе уже не первый год выступают против запрета на вылов морских млекопитающих, который пытаются ввести в законодательство защитники дикой природы. Так, ещё в 2020 году в министерстве пытались доказать, что основная задача отлова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях — это «содействие информированию широких слоёв общества о многообразии животного мира, изучение и призыв к бережному отношению к нему», поэтому «полный запрет на вылов косаток и белух в России с учетом современных оценок их численности и роли в морских экосистемах представляется нецелесообразным».

Su Feifei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ведомстве Дмитрия Патрушева выступали против внесения поправок в ФЗ в «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», исключающих китообразных из видов, в отношении которых осуществляется рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях, потому что это якобы противоречит мировым трендам.

В настоящее время нет свидетельств отказа большинства стран мира от строительства океанариумов и содержания в них морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. <...> В случае отказа России от отлова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях существующий мировой рынок будет заполнен другими игроками и вернуться на него в будущем России уже вряд ли удастся, — говорилось в материалах Минсельхоза, направленных членам правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Заочно оппонируя чиновникам Минсельхоза, авторы поправок также ссылаются на мировой опыт. Как следует из пояснительной записки к законопроекту Бессараб, Валуева, Бурматова, Плотникова, по состоянию на 2021 год стационарные и передвижные дельфинарии запрещены на территории 19 государств Европы (Австрии, Бельгии, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Ирландии, Кипре, Латвии, Люксембурге, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Эстонии). Отлов, импорт и экспорт морских млекопитающих находится под запретом в Мексике и Чили. В Израиле запрещён импорт дельфинов в развлекательных целях, а в Швейцарии — импорт живых китообразных.

Valentin Wolf/imagebroker.com/#/search//Global Look Press

Кроме этого, использование дельфинов в развлекательных целях также незаконно в Австралии, Антильских островах, Аргентине, Бразилии, Гаити, Гватемале, Гавайских островах, Индии, Иране, Канаде, Колумбии, Коста-Рике, Мальдивских островах, Никарагуа, Пуэрто-Рико, отдельных штатах США (Южной Каролине и Калифорнии), на Украине, в Чили и Южной Корее. При этом, отмечают авторы законопроекта, география запретов на развлекательное использование морских животных, только расширяется.

Мы настаиваем на принятии нашей нормы. Нужно отметить, что достаточно большое понимание мы встретили со стороны Виктории Абрамченко, что даёт возможность прийти к какому-то общему решению. Минприроды и Росприроднадзор на нашей стороне (также инициативу поддержали парламенты Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Ямало-Ненецкого автономного округа. — NEWS.ru), но, к сожалению, Минкульт и Минсельхоз не поддерживают, поэтому надо ещё пройти согласительные процедуры, — заявила NEWS.ru Светлана Бессараб.

Антигуманно и экологически вредно

В российском отделении Greenpeace напомнили, что в конце 2021 года Госдума приняла законопроект, который запрещает промышленный и прибрежный промысел китов, но отлов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях остаётся законным. Росрыболовство вводило мораторий на вылов косаток и белух, но он действует до 2023 года, после чего появится возможность отлавливать животных для продажи в российские и зарубежные дельфинарии и океанариумы.

В 2020 году экологи уже предлагали запретить отлов китообразных для дельфинариев. Хотя их инициатива тогда собрала более 100 тысяч подписей на платформе «Российская общественная инициатива», экспертная рабочая группа федерального уровня отклонила инициативу.

Michael Weberberger/imageBROKER.com/Global Look Press

Экологи отмечают, что, согласно научным данным, вылов китообразных не только антигуманен, но и опасен для природы: китообразные важны для сохранения биоразнообразия, они помогают бороться с изменением климата. Они накапливают внутри себя углерод так же, как это делают леса. Например, синий кит весом 150 тонн содержит в себе около 30 тонн этого вещества, ответственного за глобальное потепление. После гибели животного углерод погружается в глубокие слои океана, выходя таким образом из атмосферного круговорота.

Кроме того, как отмечают в Greenpeace, богатые железом экскременты китов создают идеальные условия для роста фитопланктона, который, по оценкам учёных, удерживает 40% всего производимого углекислого газа, то есть в четыре раза больше, чем тропические леса Амазонии.

По мнению эксперта российского отделения Greenpeace Оганеса Таргуляна, сегодня «нет необходимости в изучении косаток и белух с применением отлова». Для мониторинга состояния популяций есть возможность «проводить учёты, фотоидентификацию и использовать дистанционные методы сбора биопроб (биопсия, дроны и так далее)».

Представители международной экологической организации обещают в ближайшее время направить в Минкульт и Минсельхоз обращения, чтобы вновь уяснить позицию этих ведомств и попытаться донести до чиновников свои аргументы.