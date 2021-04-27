Нуждающихся в паллиативной помощи детей обеспечат бесплатным такси

https://static.news.ru/photo/3f414516-a7f8-11eb-b378-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве дети и подростки, нуждающиеся в паллиативной помощи, смогут с 1 июня бесплатно воспользоваться услугами социального такси. На эти цели мэр столицы Сергей Собянин выделил 156,9 млн рублей, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

Социальное такси будет доступно почти для 900 детей, которые состоят в едином городском реестре пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. На социальном такси они смогут ездить на учёбу, посещать досуговые мероприятия и медицинские учреждения, а летом с семьёй отправиться на дачу.

Из них 40% могут ездить только лежа, особенно при поездках на большие расстояния. Для перевозки 50% пациентов требуется специальное оборудование, — говорится в сообщении.

Для комфортной поездки таких пассажиров власти предоставят дополнительный транспорт со специальными подъёмниками, в котором можно размещать кресла-каталки и подключать медоборудование.

Ранее сообщалось, что российские власти продолжат разработку новых мер социальной поддержки семей с детьми. Часть из них будут реализованы уже в самое ближайшее время. В настоящее время уже на рассмотрение депутатов внесены первые законопроекты. Один из них, в частности, предусматривает выплату ежемесячного пособия на детей в возрасте с 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях. Ещё один предлагает полностью оплачивать больничные по уходу за детьми до 7 лет. Помимо этого, внесены поправки о пособиях для женщин, вставших на медицинский учёт в ранние сроки беременности.