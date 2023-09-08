Нутрициолог упрекнул россиян в пренебрежении нормами питания ВОЗ Нутрициолог Исупов упрекнул россиян в пренебрежении нормами питания ВОЗ

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Россияне часто пренебрегают нормами питания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно овощей и фруктов, заявил нутрициолог Алексей Исупов. В беседе с Пятым он напомнил, что суточная норма должна составлять примерно 400 г, то есть несколько порций в день.

Люди, по большей части, не соблюдают правила, рекомендованные ВОЗ, относительно овощей и фруктов. Их норма должна составлять около 400 г в сутки примерно, то есть нужно потреблять несколько порций в день, а у нас не соблюдают это, — отметил специалист.

Нутрициолог пояснил, что такая тенденция складывается из-за высоких цен на данные продукты в течение большей части года. Исупов напомнил, что овощи и фрукты являются важной частью рациона — они должны составлять половину дневной нормы калорий. Не соблюдая это правило, человек лишает себя полезных витаминов и минералов, что негативно влияет на состояние здоровья.

Специалист при этом подчеркнул, что существует и другая крайность. Многие россияне, когда наступает осень, переходят на фруктово-овощные диеты. Это связано с тем, что эти продукты становятся более доступными. Нутрициолог предупредил, что подобное поведение может привести к вздутию живота. Бактерии в кишечнике могут оказаться не готовы перерабатывать столько клетчатки.

Технолог Марина Достовалова ранее посоветовала выбирать спелые овощи и фрукты для заморозки на зиму. По ее словам, их желательно очистить от кожуры, избавить от семян, промыть и нарезать на мелкие кусочки.