Нутрициолог развенчала миф о бодрящем эффекте кофе Нутрициолог Ширкова: кофе способствует сильной усталости

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Вопреки распространённому мнению, что кофе бодрит, в реальности — все наоборот, он способствует только еще более сильной усталости, рассказала в беседе с «Газетой.ru» нутрициолог, консультант по питанию и член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Татьяна Ширкова. Как пояснила специалист, содержащийся в напитке кофеин вынуждает организм использовать присутствующий в клетках запас АТФ — молекул, которые дают энергию, и человек просто перестает чувствовать утомление.

При недостатке энергии клетки «выбрасывают» аденин, который сигнализирует об усталости и блокируется кофеином. Так нам кажется, что мы стали бодрее, а энергия появилась, но на самом деле мы просто перерастали чувствовать утомление, так как его сигнал оказался заблокирован, из-за чего оно становится более глубоким. Получается мы продолжаем делать что-то через утомление организма, хотя и не чувствуем этого, — подчеркнула Ширкова.

Нутрициолог также напомнила, что к кофеину формируется привыкание и зависимость, поэтому важно не превышать норму. Кроме того, кофеин в дозах более 300 мг в сутки может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, стать причиной тревожности, головной боли и тремора.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников ранее отметил, что кофе и энергетические напитки, которые водители часто пьют, чтобы сохранить бодрость за рулем, имеют краткосрочный эффект. После этого проявляется вялость, происходит снижение трудоспособности. По его словам, эти напитки лучше всего заменяет зеленый чай, он бодрит лучше, чем кофе, улучшает концентрацию внимания и снимает усталость.