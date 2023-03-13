Нутрициолог рассказала об опасностях экстремального похудения к лету Нутрициолог Ковылкина предупредила о замедлении обменных процессах при жестких диетах

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Для похудения к лету люди обычно выбирают экстремальные диеты и жесткие тренировки, рассказала нутрициолог Оксана Ковылкина. В беседе с РИАМО она отметила, что одна из главных опасностей такого подхода — нарушение и замедление обменных процессов, организм будет откладывать калории и искать альтернативные источники энергии, которых больше всего для него в мышцах.

Когда организм не получает необходимые ему калории, он замедляет обменные процессы и запасает все, что в него поступает. Но так как поддерживать жизнедеятельность нужно, организм ищет альтернативные источники энергии. Самым подходящим для него являются мышцы. Они сгорают более быстро, чем жировая ткань, — пояснила эксперт.

По словам Ковылкиной, жесткие ограничения в еде приводят к нарушениям нервной системы: человек становится раздражительным, настроение резко меняется, снижается активность. Также диеты могут нанести вред иммунной системе. Нутрициолог предупредила о дефиците поступающих витаминов, минералов и микроэлементов. Из-за этого организм не сможет противостоять бактериям и вирусам. Для женщин ограничения в еде опасны дефицитом нутриентов, которые отвечают за репродуктивную систему.

Врач добавила, что во время похудения тело не всегда успевает перестроиться: могут появиться морщины или обвиснуть кожа. Кроме того, после возвращения к нормальному питанию, организм вновь наберет вес, иногда даже больше, чем до этого, чтобы запасти жировую ткань.

Ковылкина объяснила, что за три месяца до лета безопасно можно сбросить до 12 кг. Более высокие показатели навредят организму и могут привести к возникновению заболеваний.

Эксперт по питанию Артем Верис ранее предупредил, что отказ от завтраков может привести к набору веса. Это связано с тем, что первый прием пищи способствует стабилизации уровня кортизола, гормона стресса, который также отвечает за регулирование аппетита.