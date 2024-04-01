Нутрициолог рассказала о пользе сухофруктов для здоровья Нутрициолог Тиханычева: сухофрукты благоприятно воздействуют на организм

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Сухофрукты считаются здоровой альтернативой сладостям, что делает их прекрасным выбором для тех, кто заботится о своем здоровье, рассказала изданию «Страсти» нутрициолог Жанна Тиханычева. Она подчеркнула, что при рациональном употреблении сухофрукты благоприятно воздействуют на организм человека.

При умеренном употреблении сухофрукты могут стать отличным перекусом и источником энергии для людей с активным образом жизни, — отметила врач.

По словам Тиханычевой, сухофрукты содержат большое количество витаминов группы А, В и С, а также минералов, таких как магний, железо и клетчатка, которые улучшают обмен веществ и полезны для пищеварения. Некоторые виды сухофруктов, например, чернослив, курага и изюм содержат калий, улучшающий работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, сухофрукты содержат антиоксиданты, которые помогают укреплению иммунной системы. Эти сладости удобны в хранении, поскольку не требуют особых условий и долго сохраняют свои полезные свойства, подчеркнула она.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, кому категорически нельзя есть сухофрукты. По ее словам, людям с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит отказаться от употребления сухофруктов. У них высокий гликемический индекс, это показатель влияния углеводов в продуктах на изменение уровня глюкозы в крови.