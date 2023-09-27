Нутрициолог рассказала о пользе орехов кешью Нутрициолог Гусакова: кешью помогут стабилизировать уровень сахара в крови

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Орехи кешью помогут стабилизировать уровень сахара в крови, они богаты витаминами, минералами, магнием, железом и другими питательными веществами, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. В разговоре с LIFE.ru она уточнила, что этот продукт можно использовать в качестве перекуса, когда нет возможности пообедать.

Кешью содержит в себе витамины, минералы, антиоксиданты, которые очень важны для поддержания здоровья. Они богаты магнием, железом, фосфором, цинком и другими питательными веществами. Благодаря низкому содержанию углеводов кешью могут стабилизировать уровень сахара в крови, — уточнила специалист.

Также в орехах содержится лютеин и зеаксантин. Эти антиоксиданты полезны для здоровья глаз, так как защищают их от возрастных изменений. Кроме того, кешью помогает снизить уровень «плохого» холестерина и риски развития сердечно-сосудистых патологий благодаря содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

Нутрициолог подчеркнула, что данный продукт стимулирует работу мозга, защищая его от преждевременного старения, и повышает упругость кожи благодаря содержанию в кешью меди. За счет магния орехи помогут справиться со стрессом. При этом Гусакова советует съедать не более 30-40 г кешью в день из-за их высокой калорийности.

Диетолог Маргарита Королева ранее посоветовала включить в рацион селедку при отсутствии гипертонии, склонности к отекам и проблем с почками. Благодаря омега-3 этот продукт оказывает противовоспалительное действие и повышает уровень хорошего холестерина.