Нутрициолог рассказала, кому противопоказано интервальное голодание Нутрициолог Несвит: интервальное голодание не рекомендуется беременным

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Интервальное голодание, переключающее организм на использование собственных ресурсов, противопоказано беременным и кормящим женщинам, а также людям с расстройствами пищевого поведения, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-нутрициолог высшей категории Екатерина Несвит. По ее словам, голодать опасно и пациентам с гипогликемией.

Придерживаться интервального голодания не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, людям с расстройствами пищевого поведения, людям с сахарным диабетом в анамнезе — низкий уровень сахара в крови (гипогликемия), — предупредила специалист.

Она добавила, что гипогликемия является проявлением инсулинорезистентности. В этом случае люди с трудом переносят голод, у них могут «трястись руки» или «бросать в пот». Интервальное голодание может также негативно воздействовать на состояние людей с тяжелыми болезнями печени и с недостаточным весом.

В связи с этим выбирать способ голодания необходимо только после консультации со специалистом, отметила нутрициолог.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал заменить белый хлеб в рационе на грубые сорта. Эксперт пояснил, что в ржаном, цельнозерновом, многозлаковом хлебе больше пищевых волокон, а следовательно, гликемический индекс такого продукта ниже.