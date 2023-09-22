Нутрициолог рассказала, какие продукты не стоит есть осенью Нутрициолог Гусакова посоветовала есть меньше сладкого осенью

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Осенью следует следить за рационом питания и есть как можно меньше сладкого, посоветовала нутрициолог Вероника Гусакова. В беседе с Пятым каналом специалист уточнила, что рекомендуется отказаться от газированных напитков, печенья, конфет, пакетированных соков, хлебобулочных изделий и готовых завтраков.

В первую очередь, это сладкие напитки, газированные либо пакетированные соки, сладкие завтраки, хлебобулочные изделия, печенье и конфеты. Внимательно читайте этикетки, потому что даже простой хлеб зачастую содержит в себе сахар, — пояснила нутрициолог.

По ее словам, доля ежедневной нормы сахара не должна превышать 5-10% от суточной нормы потребляемых калорий. Также лучше отказаться от употребления алкоголя. Специалист напомнила, что для печени неважно, какое количество и какой крепости спиртное выпил человек — организм в любом случае начнет процесс детоксикации.

Осенью стоит контролировать и потребление соли. Из-за ее переизбытка могут возникать отеки, снижается физическая активность. Гусакова посоветовала отказаться от продуктов, в которых соль содержится в скрытом виде. К ним относятся колбасные изделия, сыры и консервы. Кроме того, следует пить не более двух-трех чашек кофе в день.

Отдайте предпочтение теплым напиткам и супам, чтобы поддержать терморегуляцию организма. Если летом все ели мороженое, окрошку и пили квас, то осенью лучше теплые супы и напитки, — заключила нутрициолог.

Терапевт Алексей Жито ранее предупредил, что осенью чаще всего обостряются сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с желудочно-кишечным трактом, суставами и углеводным обменом. По его словам, в этот период повышает риск инсультов.