Нутрициолог рассказала, как правильно проводить детокс организма Нутрициолог Мансурова: для выведения токсинов нужно отказаться от всех напитков, кроме воды

Фото: shutterstock.com

Для выведения токсинов из организма необходимо отказаться от всех напитков, кроме воды, а также сладостей, мучного и мясных полуфабрикатов, рассказала LIFE.ru нутрициолог и онкопсихолог Ирина Мансурова. Специалист напомнила, что в процессе детоксикации участвует выделительная система, кожа, легкие, ЖКТ и прежде всего печень. При нарушении функции одного из этих органов, пострадать может вся система нейтрализации токсинов.

Прежде всего откажитесь от всех напитков в своем рационе в пользу чистой фильтрованной воды. В нее можно добавлять лимон, лайм, имбирь или огурец — это поспособствует ощелачиванию воды. Для запуска метаболизма пейте два стакана воды натощак — это также поможет нормализовать отток желчи, — посоветовала она.

Мансурова порекомендовала избегать сладостей, мучных изделий и рафинированных продуктов. Вместо них, по ее словам, лучше отдать предпочтение овощам, фруктам и орехам. Также следует заменить мясные полуфабрикаты на натуральное мясо.

Помимо питания необходимо вести размеренный режим работы и сна, уделив ночному отдыху не менее 7–8 часов. Кроме того, стоит больше двигаться, это поможет быстрому выведению вредных веществ и улучшит метаболизм.

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина ранее назвала бег одним из лучших способов похудения. Она порекомендовала начать снижать вес при помощи полезной пищи, а после переходить к физическим нагрузкам.