Нутрициолог рассказала, чем опасна нехватка белка в рационе Нутрициолог Ковылкина предупредила о риске потери зубов при дефиците белка

Фото: shutterstock

Дефицит белка в организме ведет к снижению иммунитета и нарушению баланса жидкости, рассказала в беседе с РИАМО нутрициолог Оксана Ковылкина. Также, по ее словам, нехватка белка может обернуться потерей волос и зубов, возникновением дерматитов, снижением мышечной массы и нарушениями пищеварения. Особенно опасен дефицит белка для детей, у которых могут произойти нарушения физического и умственного развития и даже возникнуть проблемы с центральной нервной системой.

Рационы питания, которые не включают в себя животную пищу, то есть животные источники белка, должны включать в себя растительные источники протеина ежедневно, потому что белки, в отличие от жиров и углеводов, в организме не запасаются, — подчеркнула специалист.

Она напомнила, что организму для нормальной работы ежедневно необходимо 0,8 г белка на 1 кг массы тела, а для профессиональных спортсменов и людей, занимающихся набором мышечной массы, норма составляет 1,5-1,7 г белка на 1 кг массы тела.

Для тех, кто исключил из рациона мясо, хорошей альтернативой животному белку являются бобовые, рассказала нутрициолог. Высоким содержанием аминокислот отличаются соя, киноа, тофу, фасоль, гречка, геркулес, киноа, бобы эдамаме и ряд орехов.

Например, чечевица, нут, маш продаются в большинстве сетевых магазинов, и добавить их можно в салат, в десерт или подать как самостоятельный гарнир или закуску. Сейчас сезон гороха, смело можно добавлять его в салаты и гарниры, — предложила эксперт.

Ранее врач-эндокринолог Светлана Шокур рассказала, что экспресс-диеты, или режим питания с ежедневным потреблением энергии в размере 800 ккал или менее, категорически запрещены людям с болезнями ЖКТ. По словам специалиста, также подобный способ похудеть является сильным психологическим стрессом.