Нутрициолог рассказал о лучших источниках клетчатки Нутрициолог Андреева посоветовала включить в рацион злаки для получения организмом клетчатки

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Для получения организмом клетчатки стоит включить в рацион злаки, рассказала нутрициолог Любовь Андреева. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что для начала следует чаще есть овсяную кашу, постепенно разбавляя меню рисом, пшеном и гречкой. Также можно обратить внимание на бобовые или горох.

Чаще употребляйте злаки, ведь в них клетчатки еще больше. Начните с овсяной каши, затем разбавляйте рацион рисом, пшеном или гречкой. А для обеденных блюд используйте бобовые и горох. Попробуйте добавить их в супы или салаты, — пояснила эксперт.

По словам Андреевой, большое количество клетчатки есть во фруктах и овощах. Их можно добавлять к каждому приему пищи или есть в качестве закуски. Среди ягод следует выбирать малину, крыжовник и ежевику. При этом важно не забывать выпивать достаточное количество чистой воды: только в таком случае клетчатка будет хорошо усваиваться, а также наладится пищеварение.

Нутрициолог подчеркнула, что клетчатка положительно влияет на работу пищеварения, снижает уровень холестерина в крови и поддерживает здоровье кишечника. Кроме того, она полезна для профилактики различных заболеваний.

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