Нутрициолог рассказал, кому запрещены яблоки Нутрициолог Арзамасцев: яблоки опасны при болезнях ЖКТ и аллергии

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Яблоки противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и аллергии на этот фрукт, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. По его словам, также яблоки следует исключить из рациона при нарушениях углеводного обмена и сахарном диабете.

Яблоки — это достаточно твердая пища, богатая клетчаткой. Поэтому их не стоит есть при проблемах с желудочно-кишечным трактом, особенно при обострении язвенной болезни, гастрита. Потому что клетчатка будет приводить к ухудшению состояния, — объяснил эксперт.

Также он посоветовал с аккуратностью подходить к употреблению яблок при гастрите с повышенной кислотностью в стадии ремиссии, потому что этот фрукт может повышать кислотность, особенно если его есть в больших количествах.

Кроме того, по словам нутрициолога, сладкие яблоки обладают высоким гликемическим индексом, поэтому их нельзя есть при нарушении углеводного обмена и наличии сахарного диабета. Их потребление может ухудшать состояние при подобных заболеваниях. Отказаться от яблок также необходимо при аллергии и индивидуальной непереносимости этого фрукта.

Ранее диетолог-нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, что укрепить иммунитет перед началом осеннего сезона помогут богатые витаминами фрукты и ягоды. По ее словам, в рацион стоит добавить шиповник, смородину и яблоки.