Нутрициолог раскрыла секрет полезной шаурмы Нутрициолог Коробейникова посоветовала выбирать шаурму, в которой овощей в два раза больше мяса

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При выборе шаурмы следует обратить внимание на соотношение продуктов: чтобы блюдо могло считаться полезным, овощей в нем должно быть в два раза больше мяса, посоветовала нутрициолог Жанна Коробейникова. В разговоре с «Радио 1» она отметила, что это позволит не только сохранить фигуру, но и хорошо повлияет на пищеварение.

Важно помнить, что если у вас в блюде есть какое-то количество мяса или любого белка, то овощей и любой зелени должно быть в два раза больше. Это нужно для идеального пищеварения, чтобы нигде ничего не откладывалось, — пояснила эксперт.

По словам нутрициолога, мясо должно быть чистым и не очень жирным. Так, стоит отказаться от стрипсов, фритюра и жирной корочки. Кроме того, лаваш практически ничем не отличается от хлеба, поэтому блюдо следует употреблять в обеденное время и не каждый день.

Коробейникова также рекомендует обращать внимание на соус в блюде. Лучше всего, если его будет как можно меньше, особенно в случае с майонезом. Нутрициолог советует готовить шаурму самостоятельно, используя в качестве заправки творожный сыр с добавлением масла или греческий йогурт с зеленью, чесноком и горчицей.

Руководитель клинического центра Алексей Парамонов ранее объяснил, что при выборе шаурмы нужно следить, чтобы еду готовили при покупателе. По его словам, если шаурму расфасовали, и она пролежала готовой несколько часов, то риск отравиться сильно повышается.