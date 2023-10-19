Нутрициолог раскрыла, почему ночью тянет перекусить Диетолог Старновская: желание перекусить ночью говорит о дисбалансе в организме

Желание перекусить поздно вечером или ночью может свидетельствовать о нехватке в организме важных микроэлементов, рассказала «Радио 1» диетолог, нутрициолог Екатерина Старновская. По ее словам, непреодолимая тяга съесть что-нибудь на ночь глядя появляется, если в течение дня организм не дополучил питания и возник дисбаланс.

Если вы чувствуете, что вечером или ночью захотели бутерброд с колбаской, значит, ваш организм что-то не дополучил в течение дня. Либо вы забегались по своим делам, либо забыли поесть, но организму нужно питание. Поэтому ваша рука тянется к тому, что хочет организм в данный момент, например, к колбаске, — это значит, что понижен уровень белка, значит, вам нужно съесть мяса, морепродуктов, — пояснила она.

Диетолог также добавила, что если ночью захотелось сладостей, то это не означает, что организму не хватает сладкого, это также говорит о нехватке белка.

Врач ультразвуковой диагностики и диетолог Светлана Лисицина ранее рассказала, что перед сном можно перекусить яйцами, а если есть захотелось ночью, то лучше выбрать орехи. Специалист также отметила, что полезными будут зеленые овощи.