Нутрициолог раскрыла, кому лучше отказаться от шампанского на Новый год Нутрициолог Кондаурова посоветовала отказаться от шампанского при болезнях ЖКТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), лучше отказаться от шампанского в Новый год, посоветовала нутрициолог Анастасия Кондаурова. В беседе с Пятым каналом специалист отметила, что этот алкогольный напиток может вызвать обострение гастрита, язвы желудка и проблем с кишечником.

Шампанское может серьезно спровоцировать воспаление до такой степени, что человека могут увезти на скорой, — уточнила нутрициолог.

Также шампанское представляет опасность для людей с сахарным диабетом. В напитке содержится большое количество сахара. Из-за этого увеличивается уровень глюкозы в крови. При инсулинорезистентности стоит отказаться также и от других сладких напитков, в том числе от пакетированного сока. Кондаурова добавила, что шампанское нежелательно употреблять людям с хроническими заболеваниями печени, почек и аллергическими реакциями.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз ранее рассказал, что качественный алкоголь не обязательно должен дорого стоить. По его словам, цена хорошего шампанского в магазинах начинается от 240 рублей. Он отметил, что в российской легальной рознице продается исключительно официальная продукция.