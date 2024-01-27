Нутрициолог раскрыла, кому из россиян нужно отказаться от жареной пищи Нутрициолог Гусакова: жареная пища опасна для сердечников и людей с лишним весом

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Жареная пища опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лишним весом, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Она отметила, что подобные блюда слишком калорийные. Эксперт добавила, что во время жарки образуются продукты перекисного окисления, вызывающие воспаление и повреждение клеток.

Жарка пищи приводит к образованию продуктов перекисного окисления, которые формируются при взаимодействии кислорода с жирами в продукте. Эти продукты могут вызывать воспаление и повреждение клеток, что влечет за собой развитие сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Жареная пища также нежелательна людям с лишним весом, — подчеркнула Гусакова.

Собеседница объяснила, что калорийность жареной пищи намного выше, чем приготовленной на пару или запеченной, так как при жарке используется масло, которое впитывается в пищу. По ее словам, частично компенсировать вред жареного можно, если использовать сковороды с антипригарным покрытием, ограничивать время жарки и не использовать масло повторно.

В жареной пище не только прячутся приятные вкусовые ощущения, но и риски для здоровья. Однако это не означает, что жареные блюда нужно полностью исключить из рациона. Можно принять ряд мер, чтобы сделать жареную пищу более здоровой: использовать антипригарные сковороды, ограничивать время жарки и избегать повторного использования масла, — подытожила Гусакова.

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