Нутрициолог рассказала, какое блюдо пожилым нужно есть зимой Нутрициолог Тиханычева: пожилым нужно есть бульон зимой

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Пожилым людям нужно включить бульон в рацион в зимний период, посоветовала нутрициолог Жанна Тиханычева. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что это блюдо питает ткани тела и легко усваивается, что особенно важно для людей в возрасте. Кроме того, бульон помогает восстановиться после заболеваний.

Бульон согревает, питает ткани тела и хорошо усваивается. Последний пункт особенно важен, так как с возрастом пищеварение ослабевает. Бульон помогает восстанавливаться организму после болезни, укрепляет тело и придает силы, — пояснила Тиханычева.

Специалист отметила, что лучше отдать предпочтение блюду из мяса домашних птиц. Также в бульон стоит добавить корнеплоды, такие как морковь, сельдерей, топинамбур и пастернак. В качестве специй Тиханычева советует использовать душистый перец, соль и лавровый лист. Варить бульон рекомендуется в течение одного — полутора часов на медленном огне с открытой крышкой. Есть блюдо можно не только на обед, но и на ужин.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее предупредила, что для пожилых самой опасной рыбой является тиляпия, особенно если она была выращена в плохих условиях. По словам специалиста, она накапливает в себе токсины и тяжелые металлы.