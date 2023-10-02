Нутрициолог предупредила об опасности «самого полезного» плода Нутрициолог Баян: шиповник противопоказан людям с низким давлением

Фото: Stephan Knödler/imagebroker.com/Global Look Press

При всех многочисленных положительных свойствах плодов шиповника их употребление показано не всем, рассказала в беседе с «Вестями Подмосковья» нутрициолог Ольга Баян. По ее словам, высокое содержание витамина С в шиповнике может привести к негативным последствиям для здоровья у людей с низким давлением, вызванным анемией.

С одной стороны, витамин С, которым богат шиповник, применяется при лечении анемии — он помогает усваивать железо. С другой — избыток витамина С влияет на свертываемость крови и может усугубить анемическое состояние, — объяснила специалист.

Она призвала умеренно употреблять напитки с шиповником и делать это только после консультаций с лечащим врачом.

В свою очередь, в беседе с изданием врач-токсиколог Михаил Кутушов посоветовал не смешивать шиповник с травами, обладающими седативным эффектом, такими как мелисса, валериана и мята. Такая смесь увеличит сонливость и будет способствовать угнетению нервной системы. Кроме того, совмещение шиповника с корнем женьшеня увеличивает риск гипертонии, с листьями боярышника — увеличивает нагрузку на сердце, а с листьями крапивы — усиливает мочегонный эффект.

Также шиповник противопоказан при воспалительных заболеваниях ЖКТ, приеме антикоагулянтов и лития, а также при кровотечениях, диабете и камнях в почках, добавила нутрициолог Диана Узбекова.

В то же время, по словам Ольги Баян, чай с шиповником является отличным тонизирующим средством, повышающим также иммунитет, что особенно важно во время сезона гриппа и ОРВИ. Кроме того, напитки с шиповником помогают здоровью зрения, костей и зубов, укрепляют мышечные волокна, улучшают пищеварение и снижают уровень стресса.

Кроме того, такой напиток полезен для работы сердца и способствует укреплению сосудов, помогает стабилизировать давление. Ежедневное употребление шиповникового чая может мягко снижать уровень «плохого» холестерина, — рассказала нутрициолог.

Ранее нутрициолог Ксения Биткова рассказала, что самыми важными для здоровья человека витаминами являются C, E и А. Эксперт отметила, что в рационе должно быть достаточно продуктов, богатых бета-каротином, ликопином, селеном и антиоксидантами.