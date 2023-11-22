Нутрициолог предупредила о вреде фабричных продуктов Нутрициолог Никулина: фабричная еда засоряет ЖКТ вредными жирами и консервантами

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Избыток в рационе фабричной пищи может стать причиной серьезных заболеваний пищеварительной и сердечно-сосудистой системы, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач — терапевт-нутрициолог Ирина Никулина. Так, по ее словам, избыток натрия, вредных жиров, консервантов и «пустых» калорий в мясных полуфабрикатах сильно «засоряет» желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Также опасность представляют готовые соусы, обработанные крупы, выпечка, чипсы, снеки, хлопья и газированные напитки.

Как правило, эти продукты с полок супермаркетов перенасыщены разнообразными рафинированными сахарами, жирами, усилителями вкуса и всевозможными «ешками». <...> Употребляя их, мы не просто засоряем свой ЖКТ, но также рискуем приобрести такие серьезные заболевания, как диабет, ожирение, проблемы с давлением и со всей сердечно-сосудистой системой, — подчеркнула специалист.

Врач рассказала, что усилители вкуса, красители, регуляторы кислотности, эмульгаторы, стабилизаторы и другие агенты в фабричных продуктах могут стать причиной аллергических кожных высыпаний, спровоцировать приступы астмы, а некоторые из них являются канцерогенами. Кроме того, подобные продукты, как правило, отличаются высокой калорийностью, но содержат мало витаминов, микроэлементов и клетчатки. Также при индустриальном производстве еды зачастую применяются гормональные препараты и антибиотики, постоянное употребление которых может привести к ослаблению способности организма сопротивляться возбудителям инфекций, пояснила нутрициолог.

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