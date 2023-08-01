Нутрициолог предложила простой способ сэкономить на продуктах Нутрициолог Свиридова посоветовала для экономии покупать и готовить поменьше еды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы экономнее расходовать средства семейного бюджета на продукты, имеет смысл покупать и готовить меньше еды, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог Елена Свиридова. По ее словам, зачастую много продуктов приходит в негодность до того, как их успевают съесть, и испорченную еду приходится выкидывать. Таким образом, она оказывается пустой тратой денег.

Возможно, вы не успеваете расходовать литр молока, и стоит покупать продукцию меньшего объема. Или вы приобретаете килограммами фрукты, и они портятся быстрее, чем вы их съедаете. Часто выкидываете остатки гарниров — готовьте в сковороде поменьше, — предложила эксперт.

По ее словам, если провести анализ, какие продукты семья не успевает съесть и сколько идет в мусорную корзину, это поможет скорректировать рацион и список необходимых покупок. Также для экономии необходимо фиксировать доходы и необходимые расходы — для понимания, какая часть денег тратится на еду.

Ранее благодаря социсследованию выяснилось, что среди жителей Европы наименьшую часть семейного бюджета на продукты питания тратят жители Люксембурга. Больше всего денег на еду уходит в Казахстане. Россия находится в этом рейтинге на 31 месте.