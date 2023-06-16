Нутрициолог поставила точку в споре о привычке запивать еду Нутрициолог Елена Богатова рассказала о безвредности привычки запивать еду

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Споры между экспертами о том, можно и нужно ли запивать еду, идут давно: одни утверждают, что во время трапезы можно выпить полстакана воды, другие призывают и вовсе отказаться от жидкости, однако на самом деле привычка пить во время приема пищи никак не сказывается на здоровье, рассказала в беседе с Lenta.ru врач-нутрициолог Елена Богатова. По ее словам, четких правил, запрещающих или разрешающих пить во время еды, не существует.

Привычка пить во время приема пищи или после него может различаться у разных людей и культур. Ответ на этот вопрос может зависеть от индивидуальных предпочтений и ощущений комфорта каждого человека, — пояснила специалист.

Она уточнила, что некоторые предпочитают пить во время еды, чтобы смочить пищу и облегчить ее глотание. Другие люди предпочитают не запивать еду. При этом, как отметила нутрициолог, вода или другие безалкогольные напитки помогут улучшить пищеварение и увлажнить ротовую полость.

По словам эксперта, четких научных рекомендаций по поводу временных интервалов между приемом пищи и питьем не существует. В этом вопросе человеку лучше ориентироваться на собственные предпочтения и состояние здоровья, а также помнить о главных принципах здорового питания: медленном и осознанном приеме пищи, умеренных порциях и разнообразии питательных веществ.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что каши можно есть не чаще одного раза в день, при этом порция сухой крупы не должна быть больше 80 г.