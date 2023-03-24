Нутрициолог поделилась способом похудеть без занятий спортом Нутрициолог Ковылкина посоветовала создавать умеренный дефицит калорий

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Для того, чтобы похудеть без занятий спортом, следует создавать умеренный дефицит калорий, рассказала врач-нутрициолог Оксана Ковылкина. Она пояснила РИАМО, что для снижения массы тела в организм должно поступать меньше калорий, чем затрачивается на любые, в том числе и физические, активности.

По словам нутрициолога, еда при этом должна быть вкусной, разнообразной и сбалансированной. Специалист отметила, что без изменения рациона сбросить лишний вес не получится.

Важно чтобы еда была вкусной, разнообразной, сбалансированной и в умеренном количестве. «Отрабатывая» еду, не изменив рацион, похудеть не получится. Создавая умеренный дефицит потребляемых калорий, можно снизить вес безопасно и комфортно и без тренировок, — уточнила Ковылкина.

При этом нутрициолог посоветовала при возможности не отказываться от физических активностей. Она уточнила, что даже занимаясь спортом, нужно придерживаться дефицита калорий. Специалист рассказала, что после тренировок у многих людей повышается аппетит и появляется желание съесть больше, чем обычно. Ковылкина посоветовала бороться с этим состоянием.

После тренировки, как правило, мы устаем, и бытовая, обыденная активность снижается, организм начинает таким образом экономить энергию — и опять дефицита нет. Более того, если постоянно выполнять одни и те же упражнения, организм просто адаптируется и с каждой тренировкой затраты энергии будут уменьшаться, — разъяснила нутрициолог.

Ковылкина ранее порекомендовала есть медленно и тщательно пережевывать пищу, чтобы избавиться от привычки переедать. По ее словам, следует выбирать ту еду, которая нравится, а не подстраиваться под других.