Нутрициолог перечислила продукты для борьбы со стрессом Нутрициолог Попкова: субпродукты и рыба помогут в борьбе со стрессом

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Чтобы справиться со стрессом, следует добавить в рацион продукты, богатые витаминами D и группы B, порекомендовала нутрициолог Ирина Попкова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что стоит чаще употреблять субпродукты, бобовые орехи, злаки, рыбу жирных сортов, сливочное масло и яичный желток.

Витамины группы B оказывают комплексную поддержку в периоды стресса, способствуют улучшению обмена веществ и нормализуют работу нервной системы. Источники витаминов группы B — субпродукты, злаки, хлеб, бобовые орехи. <...> Среди продуктов с высоким содержанием витамина D — рыба жирных сортов, сливочное масло, яичный желток, — отметила нутрициолог.

Также можно включить в рацион продукты, содержащие коэнзим Q10 — он способствует синтезу энергии. Для этого подойдут мясо и субпродукты. Для производства серотонина и мелатонина нужен L-триптофан. Его можно получить из сыра, творога, яиц и молока. Попкова добавила, что питание в период стрессов должно быть сбалансированным, разнообразным и рациональным.

Психолог Светлана Колосова ранее рассказала, что популярные во всем мире антистресс-игрушки не помогут, если человек испытывает глубинный стресс. По ее словам, они не помогут снять тревожность при проблемах в отношениях или болезни близкого родственника.