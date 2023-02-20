Нутрициолог перечислила полезные начинки для блинов Нутрициолог Ковылкина посоветовала использовать творог в качестве начинки для блинов

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Нежирные творог и сметана, греческий йогурт и тыква станут полезными начинками для блинов, считает нутрициолог Оксана Ковылкина. Эксперт по питанию рассказала РИАМО, что в качестве топпинга стоит выбирать богатые витаминами и микроэлементами продукты. По ее словам, следует сократить использование ультраобработанных продуктов, таких как колбаса.

Выбирайте нежирный творог и сметану, греческий йогурт, сыры с невысоким процентом жирности (рикотту), сухофрукты, фрукты, ягоды, овощи (сладкую тыкву, капусту), слабосоленую рыбу или яйца с зеленью, грибы, икру, — пояснил эксперт.

В качестве начинки также можно использовать мясо. Ковылкина порекомендовала отдавать предпочтение нежирным видам: говядине, курице или индейке. Чтобы блины не были сухими к мясу можно добавить морковь, лук или кабачки. Нутрициолог также посоветовала исключить варенье, мед, сироп и шоколадную пасту, если в тесте уже содержится сахар.

Врач-диетолог Ольга Шестакова ранее порекомендовала заменить муку высшего сорта для приготовления блинов на цельнозерновую. По словам специалиста, сделать блины полезными можно при помощи шпината, свеклы или моркови, добавив их в тесто в пюреобразном состоянии.