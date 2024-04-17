Нутрициолог перечислила основные причины тяги к сладкому Нутрициолог Тиханычева: тяга к сладкому возникает из-за отсутствия энергии

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Основными причинами тяги к сладкому являются необходимость восполнить отсутствие энергии, недостаток ряда элементов и нарушения микрофлоры кишечника, рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнула, что также во время стресса организм может требовать сахар для повышения настроения.

Например, во время стресса или усталости, ведь он способствует выработке серотонина, повышающего настроение, а глюкоза помогает справиться с утомлением и стимулирует работу мозга. Печенье и шоколадные батончики не лучший выбор в такой ситуации, — пояснила нутрициолог.

Сахар является простым способ получить энергию. Кроме того, желание съесть сладкое возникает на фоне дефицита хрома, магния, а также витаминов группы В и D. Нарушение микрофлоры вызывает тягу к сахару, так как патогенные микроорганизмы питаются ими. Тиханычева посоветовала предпочитать сладостям фрукты, например, яблоки и груши.

Врач-терапевт Константин Спахов ранее рассказал, что горький шоколад, содержащий не менее 75% какао, полезен для сердца и сосудов. Продукт способствует снижению давления и уровня холестерина в крови, улучшает состояние внутренней стенки сосудов и защищает от развития атеросклероза, инсультов и инфарктов.