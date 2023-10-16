Нутрициолог перечислила наиболее вредные диеты Нутрициолог Никулина: протеиновая и лимонная диеты могут серьезно навредить ЖКТ

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Многие пищевые ограничения, которые люди применяют ради похудения, необходимо исключить из всех рекомендаций, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина. Она назвала устаревшими и наносящими вред здоровью такие виды диет, как протеиновая, лимонная и ряд других.

По словам специалиста, популярная среди спортсменов протеиновая диета, предполагающая потребление большого количества белка, небезопасна для организма. Как подчеркнула терапевт, норма потребления белка не должна превышать один грамм на килограмм веса, для атлетов и подростков пределом являются два грамма на килограмм веса.

Высокобелковые диеты подразумевают сильное ограничение в потреблении углеводов, в результате чего организм может испытывать нехватку питательных веществ и клетчатки. Многие из тех, кто избыточно практикует белковые диеты, знакомы с неприятной симптоматикой — проблемами с ЖКТ, запахом изо рта, слабостью, раздражительностью, головными болями и усталостью, — рассказала врач.

Диета Аткинса, в которой главным источником энергии становятся собственные жировые ресурсы, приводит к экстремальной нагрузке на почки, риску кетоацидоза и возникновению мочекаменной болезни, продолжила специалист. Кроме того, такая диета способствует снижению внимания и памяти, а также развитию авитаминоза.

Нутрициолог также рассказала о вреде различных монодиет, исключающих белки и жиры. В частности, популярная «кислая» диета, когда в рацион входит исключительно сок лимона, категорически противопоказана людям с проблемами ЖКТ.

Если ваш рацион составляют только лимоны, вы можете нанести непоправимый вред здоровью. <...> Система пищеварения может сильно пострадать, поэтому, прежде чем сесть на такую «кислую» диету, посоветуйтесь с врачом, — посоветовала Никулина.

По ее словам, по-настоящему действенная диета строится не на ограничениях, а на замене. Она не только борется с избыточной массой тела, но и налаживает метаболизм, улучшая самочувствие и настроение от достигнутых результатов.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Людмила Ильина предупредила, что некоторые популярные завтраки не только не несут пользу, но и вредят организму. По ее словам, не стоит в качестве первого приема пищи употреблять мюсли, хлопья и каши быстрого приготовления.