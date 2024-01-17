Нутрициолог объяснила, в чем заключается польза омега-3 Нутрициолог Гусакова: омега-3 полезны для гормонального и психического здоровья

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Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), имеющие общее название «омега-3», полезны для гормонального и психического здоровья человека, рассказала в беседе с LIFE.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, также эти вещества снижают уровень холестерина в крови, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Как пояснила специалист, ПНЖК улучшают гормональный баланс в организме женщины, облегчая симптомы, связанные с менструальными циклами, а также при менопаузе и во время беременности. Кроме того, омега-3 в рационе помогают избежать депрессивных состояний: согласно данным исследований, психические расстройства зачастую связаны с дефицитом ПНЖК. Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают и нейрокогнитивные функции, способствуя нормальной работе мозга, повышая скорость реакции у молодых людей и улучшая память у пожилых. Также омега-3 помогают избежать проблем со сном и повышают чувство бодрости.

Эксперт отметила важность полиненасыщенных кислот в поддержке иммунитета: ПНЖК регулируют выработку в крови лейкоцитов, которые борются с инфекциями. А такое свойство омега-3, как удерживание влаги в клеточных мембранах, помогает бороться с сухостью кожи, уменьшает воспаление и зуд и препятствует возникновению «синдрома сухого глаза».

Уровень омега-3 в организме можно поддерживать с помощью правильного питания, подчеркнула нутрициолог. Наиболее богаты омега-3 жирными кислотами морская рыба, грецкие орехи, миндаль, семена льна и тыквы, а также морская капуста и водоросли нори.

Из масел по содержанию ПНЖК лидируют льняное, конопляное, кедровое, рапсовое, масло грецкого ореха, соевое, рыжиковое и масло зародышей пшеницы, — отметила Гусакова.

При этом, по ее словам, ПНЖК чувствительны к свету, теплу и кислороду, поэтому большинство продуктов с омега-3 необходимо хранить в холодильнике, а лучшими способами их приготовления являются запекание, гриль или варка на пару.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ снизить холестерин без таблеток. По его словам, употребление морской рыбы снижает уровень «плохого» холестерина.