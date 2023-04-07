Нутрициолог объяснила, почему солнце не восполнит дефицит витамина D Нутрициолог Разаренова: солнце не восполнит дефицит витамина D из-за недостаточной активности

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В некоторых регионах солнце действительно может восполнить недостаток витамина D, но в Москве и близлежащих регионах оно не обладает достаточной активностью, рассказала нутрициолог Александра Разаренова. Врач в разговоре с «Радио 1» пояснила, что в Московской области солнечные лучи обладают не той длиной и не тем углом.

Солнце может поддерживать витамин D, однако московское солнце не обладает такой активностью, которая необходима для активации витамина. То есть, солнце никак не простимулирует его выработку. Даже при жаркой погоде, если у человека имеется дефицит данного элемента, солнце не поможет в той мере, которая необходима организму, — пояснила специалист.

По словам Разареновой, получить витамин D можно при помощи некоторых продуктов. Среди них жирные сорта рыбы, такие как лосось, сом, скумбрия, сардины и тунец, рыбная икра, яичный желток и молочные продукты. Для восполнения элемента можно принимать активные добавки, но для этого нужно сдать анализы, которые подтвердят их необходимость для организма.

Нутрициолог уточнила, что дневная дозировка витамина D должна составлять 2500 единиц, ее необходимо поддерживать постоянно за исключением летнего периода. При дефиците дозировка должна быть больше. Разаренова рекомендует проконсультироваться с врачом, сдать анализы и проверить желудочно-кишечный тракт на усвояемость пищевых добавок.

Нутрициолог Катерина Падолка ранее рассказала о пробе щипка для самостоятельно определения недостатка витамина С. По ее словам, для этого необходимо захватить кожную складку указательными и большими пальцами обеих рук. На дефицит витамина С укажет возникшее кровоизлияние.