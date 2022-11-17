Нутрициолог объяснила, почему нельзя злоупотреблять фруктовыми салатами Нутрициолог Новикова: злоупотребление фруктами может навредить организму

Фото: shutterstock

Фруктовые салаты не так просты, как кажется на первый взгляд, и не так безобидны, заявила в беседе с NEWS.ru нутрициолог Екатерина Новикова. Она объяснила, почему не следует злоупотреблять подобными блюдами, и как приготовить максимально полезный фруктовый салат.

Во фруктах много фруктозы — природного простейшего сахара. Их употребление провоцирует резкие скачки глюкозы в крови. Если в вашем рационе много фруктов, или ваше меню далеко от идеального, и в нем много сахаров, то рано или поздно это приведет к инсулинорезистентности, — отметила специалист.

В то же время фрукты содержат большое количество клетчатки, необходимой для правильного пищеварения, витаминов и минералов. Поэтому включать их в рацион необходимо.

При приготовлении фруктовых салатов нутрициолог посоветовала брать в качестве основы авокадо. Его можно назвать одним из суперфудов для молодости и здоровья. В 100 г авокадо всего 160 ккал и при этом в нем содержится 8,53 г углеводов, из которых 6,7 г — пищевые волокна, 2 г белков и 14,7 г жиров. Кроме того, авокадо полон витаминов и минералов: А. В1, В2, В5, В6, С, Е, бета-каротин, лютеин, калий, магний, марганец, фосфор, цинк, железо, кальций.

На вкус авокадо нейтральное, маслянистое, в зависимости от сорта с очень легким ореховым или травянистым привкусом. Его хорошо использовать в сочетании как с кислыми, так и сладкими фруктами.

В качестве заправки к фруктовому салату лучше использовать сок цитрусовых или вовсе обойтись без нее. Многие фрукты содержат большое количество воды, дают собственный сок и ваше блюдо, в любом случае, не будет сухим, — заключила эксперт.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, чем полезен для организма киви. По ее словам, содержащиеся в этом фрукте полезные вещества не только укрепляют здоровье, но и защищают от преждевременного старения. Кроме того, он оказывает успокаивающее действие на нервную систему.